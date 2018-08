350 pèlerins chrétiens vont quitter Dakar cet après-midi

Les préparatifs pour l’édition 2018 du pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté ont été effectués et tout est fin prêt pour les accueillir. C’est l’assurance donnée par la coordinatrice de l’événement, Maria Ndiaye Mbengue. Cette dernière qui a assisté à la remise de leurs documents de voyage les a enjoints à être les dignes représentants du Sénégal en ces lieux saints.



«Le premier message c’est qu’ils sachent que ce sont des ambassadeurs, ils vont en mission. Qui dit mission, dit devoir. Ils doivent se considérer comme des ambassadeurs pour pouvoir profiter des grâces que peut apporter le pèlerinage», a-t-elle déclaré.



Mais, reconnait-elle, l’exercice ne sera pas de tout repos. C’est ailleurs la raison pour laquelle certaines mesures ont été prises : «Ces 350 pèlerins, pour nous faciliter la tâche, nous les avons répartis en 5 groupes de 50. A la tête de chaque groupe, nous avons mis un chef de groupe avec un médecin plus un prêtre.



Et d’ajouter : «Si ces gens respectent les consignes qui vont être donnés, mettent en avant le souci de faire ce pèlerinage, nous pensons que cela va bien se passer dans les normes.