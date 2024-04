Le Parti d'Abdoul Mbaye annonce qu'il va quitter "l'opposition radicale"

Désormais, il ne faut plus compter sur Abdoul Mbaye, encore moins sur son parti dans l'opposition radicale. Le Conseil national (CN) de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), en réunion week dernier a décidé d’adopter une posture du moins républicaine.



« Dans ce nouveau contexte politique, le CN a conclu que l'ACT devait adopter une posture politique claire consistant à quitter le camp de l'opposition radicale, à accorder plus d'importance à l'émission d'avis et de conseils de contribution, tout en demeurant vigilant pour la protection des intérêts de nos concitoyens et pour répondre à leur volonté de voir émerger une gouvernance de type nouveau », peut-on lire dans le communiqué.



Une première réunion postérieure du Conseil à l’élection présidentielle du 24 mars 2024 « à la définition de la nouvelle posture politique du parti et à la réorganisation de ses instances. »



Le Conseil National n’a pas manqué d'adresser dans la foulée ses félicitations les plus vives au Président Bassirou Diomaye Faye, et à son Premier ministre Ousmane Sonko et à l’ensemble du nouveau Gouvernement qui doivent ensemble porter les nouveaux espoirs de nos compatriotes.