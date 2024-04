Cancer : Plus de 11 000 cas et 8 000 décès enregistrés chaque année au Sénégal

Au Sénégal, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) révèle que «11 317 nouveaux cas de cancer sont enregistrés chaque année avec environ 8000 décès.»



L’instance mondiale qui se dit consciente des réalités et aux défis auxquels ils doivent faire face annonce que l’édition 2024 des journées scientifiques de l’Association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal, prévues du 2 au 4 mai 2024, portera sur le thème : « Les cancers au Sénégal), avec comme sous-thèmes : « Santé mentale et pratique médicale et Qualité des diagnostics en biologie », peut-on lire dans leur communiqué.



Les objectifs visés sont, entre autres, de faire le point, selon l’OMS, sur la qualité des diagnostics en biologie, d’aborder la question de la santé mentale et la pratique médicale, les aides au diagnostic et le traitement des cancers.