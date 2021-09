4 adolescents arrêtés pour avoir tenté de déshabiller une mineure de 14 ans

Quatre adolescents ont tenté de déshabiller une jeune fille de 14 ans, dans la rue hier jeudi vers 20 h au quartier Sam de Touba. Âgés entre 15 et 17 ans, les adolescents ont été arrêtés par les éléments du commissariat spécial de cette localité, selon des informations de « l’As ».



D'après les témoignages, la jeune fille a été interceptée dans la rue nuitamment par les quatre jeunes hommes. Ces derniers ont tenté de satisfaire leur libido sur elle. Tentant de se débattre pour échapper à ses prédateurs, ils ont commencé à la déshabiller de force.



Désespérée, l'adolescente de 14 ans s’est mise à crier de toutes ses forces et a réussi à alerter le voisinage. Pris de panique, les quatre agresseurs prennent la poudre d’escampette, laissant sur place des indices. Ces derniers sont exploités par la police pour identifier et interpeller deux d'entre eux.



Pressés de questions dans les locaux du commissariat spécial de Touba, les deux adolescents ont lâché le morceau. Puis, finissent par dire l'identité de leurs acolytes qui seront cueillis à leur tour.



Poursuivis pour violence, voie de fait et attentat à la pudeur, les quatre adolescents ont été déférés jeudi au parquet de Diourbel.