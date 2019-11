A 15 ans, ce Sénégalais créé une voiture autonome, un thermomètre et un détecteur de mouvements

Cheikh Bamba Diaby, 15 ans, est un jeune homme autodidacte passionné par la robotique. Il émerveille ses amis et sa famille avec son talent de bricoleur grâce aux connaissances acquises sur Internet.



A ce jour, il a réussi à fabriquer un verrou à carte automatique, une voiture autonome, un thermomètre et un détecteur de mouvement, informe "BBCafriqu" qui est allée à sa découverte. Furieux et ambitieux, Cheikh Bamba Diaby n’a pas l’intention d’en rester là, il rêve d’une carrière dans la robotique.