« Plan de redressement économique » : « On redoute de découvrir ce que le PM va encore redresse » (Zahra Iyane Thiam)

#Senegal Jour J pour le #PM : encore un plan, cette fois, de redressement économique. Après le Projet,l’Agenda Sénégal 2050, la Stratégie nationale de développement, le Master Plan du #Gouvernement En 16 mois, un plan par trimestre ! On redoute de découvrir ce que celui-ci va…

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, avait annoncé mercredi 23 juillet 2025, en Conseil des ministres, la présentation dès cette semaine du « plan de redressement économique ». Dans ce plan, il y sera exposé la vision stratégique du gouvernement face aux défis économiques et sociaux du pays.Dans un post sur X (Ex Twitter), Zahra Iyan Thiam est revenue sur ce plan qui devrait, selon elle, être lancé ce lundi et dit redouter de découvrir, ce que le Premier ministre va redresser.« Jour J pour le PM : encore un plan, cette fois, de redressement économique. Après le Projet, l'Agenda Sénégal 2050, la Stratégie nationale de développement, le Master Plan du Gouvernement En 16 mois, un plan par trimestre ! On redoute de découvrir ce que celui-ci va encore redresse », a publié l’ancienne ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire.« Dans les jours à venir, je présenterai au Sénégalais le plan de redressement. On y travaille depuis des semaines. Nous dirons aux Sénégalais point par point comment nous allons faire pour contraindre à l’Etat pour diminuer son train de vie et quelles seront nos orientations face à nos partenaires », avait déclaré Ousmane Sonko.