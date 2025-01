À l'approche du Ramadan et du Carême : le président de la République appelle à la lutte contre la rétention des Stocks et à la stabilité des prix

À l'approche du Ramadan et du Carême, deux périodes de grande ferveur religieuse et de forte consommation de produits de première nécessité, le président de la République a appelé à une gestion proactive des approvisionnements et à la stabilisation des prix des denrées de consommation courante. Dans un contexte particulier où la demande de produits tels que le riz, le sucre, l’huile, le lait, la farine et le pain connaît un pic, le Chef de l'État a insisté sur l'importance de prévenir toute forme de spéculation ou de rétention des stocks.



Lors du Conseil des ministres du mercredi 29 janvier 2025, le Président a donné des instructions claires au ministre de l'Industrie et du Commerce. Ce dernier doit redoubler d'efforts pour garantir un approvisionnement suffisant et équitable des marchés en produits de consommation courante, tout en veillant à ce que les prix des produits homologués restent stables, conformément aux engagements pris par l'État.



Le Président a également souligné la nécessité de promouvoir le "consommer local". Il a demandé au ministre de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec le Secrétaire d'État aux PME/PMI, d'intensifier la promotion des produits locaux. L'objectif est de mobiliser de manière significative les industries alimentaires et d’accélérer l'exécution des projets visant à transformer localement la production nationale, afin de réduire la dépendance aux importations et soutenir l’économie locale.



Pour terminer, le Chef de l'État a rappelé l’urgence de restructurer les systèmes d’approvisionnement du pays en produits alimentaires et en hydrocarbures. Il a évoqué notamment la nécessité de tenir compte du récent statut du Sénégal en tant que pays producteur de pétrole et de gaz. Cette évolution devrait, selon lui, permettre au pays d'optimiser ses capacités de production et de distribution, tout en garantissant une meilleure résilience face aux fluctuations des marchés mondiaux.