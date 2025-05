Accès à l’eau potable dans les zones rurales : le Président Diomaye actionne son ministre de l’Hydraulique

Le chef de l’Etat a présidé le Conseil des ministres de ce mercredi 7 mai. Il s’est exprimé sur l’urgence d’un meilleur accès à l’eau potable en zone rurale. Car selon lui, la continuité du service public de l’eau potable en milieu rural demeure une préoccupation majeure des populations.





A cet effet il a demandé au ministre de l’Hydraulique de prendre des mesures concrètes et urgentes, avec un suivi rigoureux.



Le Président Bassirou Diomaye Faye a également invité le gouvernement à prendre toutes les dispositions urgentes et les mesures nécessaires en relation avec l’Office des Forages ruraux (OFOR) et les concessionnaires du service public désignés dans chaque zone afin d’améliorer le système de distribution de l’eau potable en milieu rural.



Au ministre en charge de l’Hydraulique de rendre compte régulièrement de l’état et de la situation d’exploitation des ouvrages hydrauliques (forages, châteaux d’eau et réseaux), de la tarification retenue, ainsi que des populations impactées dans chaque concession du service public d’eau potable accordée sur le territoire national.



Il a aussi demandé au gouvernement d’accélérer la mise en œuvre des recommandations des Concertations nationales sur l’Eau et l’Assainissement tenues en novembre 2024 à Kaolack.