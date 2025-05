Conseil des ministres : deux projets de décrets et un projet de loi examinés et adoptés

Le gouvernement a examiné et adopté ce mercredi en Conseil des ministres deux projets de décrets et un projet de loi.



D'après le communiqué, il s’agit du projet de décret fixant les modalités d’exercice de la fonction d’assistant de justice spécialisé ; du projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité national de Coordination de la Sécurité des Jeux olympiques de la Jeunesse de Dakar (CNS-JOJ) ; du projet de loi portant loi d’orientation sur les entreprises de sécurité privée.