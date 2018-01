Abdourahmane Diouf repousse poliment l'offre de Bamba Fall : "Ce qui nous importe le plus en ce moment c'est la libération de Khalifa Sall"

Le porte-parole du parti Rewmi a réagi aux propos du maire de la Médina qui a soutenu au tribunal de Dakar mercredi que Idrissa Seck serait candidat de la coalition Manko Taxawou Senegal, en cas de condamnation de Khalifa Sall. En bon communicant, le Dr Abdourahmane Diouf a "refusé" avec toute la politesse qui sied le soutien de Bamba Fall et mis en avant le combat pour la libération de du maire de Dakar.

"La déclaration de Bamba Fall nous touche beaucoup. Mais au nom du Président Idrissa Seck, je tiens à préciser qu'en ce moment ce qui nous importe le plus au niveau du parti Rewmi, c'est la libération de notre frère Khalifa Sall", a confié le porte-parole de Rewmi.



Abdourahmane Diouf a également ajouté que le moment n'est pas au choix de candidat pour la prochaine élection présidentielle, mais au rassemblement de toute l'opposition dans le combat pour le respect des droits et l'indépendance de la justice au Sénégal