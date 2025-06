Convoqué à la DIC, Moustapha Diakhaté dénonce une volonté du régime Pastef de l’envoyer à nouveau en prison

Moustapha Diakhaté est convoqué ce mardi 10 juin à la Division des Investigations Criminelles (DIC). Dans une déclaration partagée sur son réseau social Facebook, il a annoncé qu'il ne va pas répondre aux questions des enquêteurs ni signer de procès-verbal.



« Dans quelques instants je ferai face aux policiers de la Division des investigations criminelles. J’informe l’opinion nationale que je ne répondrai à aucune de leurs questions et je ne signerai pas le procès-verbal de l’audition », a-t-il avancé.



Par cette convocation, Moustapha Diakhaté y voit une volonté du régime de « Pastef » de vouloir à nouveau l’envoyé en prison. Prêt à tout éventualité, l’homme politique a décidé de prendre les devants en demandant à ses proches et alliés de ne pas se déplacer pour lui rendre visite une fois en prison. «Je demande à tout le monde de renoncer à venir me voir en prison. Je connais le fardeau de la visite carcérale pour les familles, les amis et les proches. Bëguma sonal kenn », une façon pour lui de les protéger.



« C’est un combat politique qui m’aura emmené en prison. La seule réponse est le combat politique dans le respect de la Constitution et des lois de notre pays », a-t-il déclaré.