UE : Monaco placé sur la liste noire pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Le Rocher sur "liste noire". La Commission européenne a annoncé ce mardi 10 juin l'ajout de Monaco à sa liste de pays à "haut risque" en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.



Selon la Commission, les pays et territoires figurant sur cette liste présentent "des carences stratégiques dans leurs régimes nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme".



