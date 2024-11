Abrogation de la loi d'amnistie : Ismaïla Madior Fall plaide pour une "commission de justice et de réconciliation"

Ismaïla Madior Fall a réagi à la sortie du Premier ministre, Ousmane Sonko, qui a promis d'abroger la loi d'amnistie en cas de majorité à l'Assemblée nationale. Lors de son passage dans l’émission Grand Jury sur la RFM ce dimanche 3 novembre, l'ancien ministre de la Justice a plaidé en faveur de l'instauration d'une « commission de justice et de réconciliation ».



« Récemment, le Président Bassirou Diomaye Faye a parlé de commission, vérité, réconciliation. Il a parlé de Nelson Mandela, il a parlé de pardon. Moi, je pense que c'est la piste qu'il faut emprunter aujourd'hui. Parce que si l'État n'avait pas fait face, il se serait effondré, la démocratie serait effondrée. Et aujourd'hui, ceux qui ont pris au pouvoir n'auraient pas pu le prendre. Peut-être que ce sont des aventuriers des militaires qui auraient pris le pouvoir. Il faut, je pense, constater que l'État a été géré, l'État a été sanctuarisé, l'État a été protégé, la démocratie a été sauvegardée », a dit le professeur agrégé en droit public et de science politique.



Pour Ismaïla Madior Fall, le régime de Macky Sall ne peut pas être considéré comme le seul responsable des dizaines de morts dénombrés durant les manifestations politiques entre 2021 et 2024. Selon lui, c’est une responsabilité collective.



« Moi, je considère que c'est une responsabilité collective. C’est une responsabilité des protagonistes qu’ont été l'exécutif et l'opposition. Parce qu’il y a eu des appels à l’insurrection, des appels à manifester », a affirmé l’ancien ministre de la Justice.



Pour apaiser les tensions, Ismaïla Madior Fall propose d’instaurer une « formule de justice réconciliatrice » afin de restaurer la paix sociale.