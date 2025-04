Passage d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale : l’opposition maintient son boycott et saisit le Conseil constitutionnel

Les députés de l’opposition sénégalaise ont réaffirmé leur détermination à faire bloc contre la loi interprétative adoptée le 2 avril dernier. Réunis ce mercredi devant la presse, les élus des groupes Takku Wallu Sénégal et des non-alignés ont annoncé leur décision de saisir le Conseil constitutionnel, dénonçant une dérive institutionnelle qu’ils jugent alarmante.



« Si l’Assemblée nationale devient la remorque de l’exécutif, si elle cesse de remplir son rôle dans une démocratie républicaine, alors nous en serons tous responsables », a averti la députée Aissata Tall Sall. Selon elle, la situation actuelle constitue un « danger » qui menace les fondements institutionnels du Sénégal.



Cette sortie intervient alors qu’une séance de questions d’actualité était prévue ce jeudi à l’Assemblée nationale, en présence du Premier ministre. Cependant, la rencontre a été reportée à la suite du décès du Khalife général des Layènes.



Malgré ce report, le boycott initialement prévu reste d’actualité. Abdou Mbow, député de Takku Wallu, a précisé que ce boycott visait à marquer un signal fort. « Nous refusons de participer à ce qui n’est plus qu’une parodie de débat démocratique », a-t-il souligné.



Aissata Tall Sall a toutefois tenu à clarifier la position de son camp : « Ce boycott est un avertissement. Nous continuerons à siéger pour les travaux législatifs, pour le contrôle de l’action gouvernementale, et par respect pour le peuple sénégalais. Mais nous ne cautionnerons pas un exercice vidé de sa substance démocratique. »



Les députés de l’opposition se disent déterminés à assumer pleinement leurs responsabilités, tout en appelant les citoyens à rester vigilants face à ce qu’ils qualifient de « dérives institutionnelles inquiétantes ».