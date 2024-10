Accueil des Sénégalais rapatriés du Liban : Le Président Diomaye Faye réaffirme son engagement à protéger ses compatriotes

Le Président Bassirou Diomaye Faye a accueilli les Sénégalais rapatriés du Liban, suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans ce pays. Le chef de l’Etat a exprimé sa solidarité à l’endroit de ses compatriotes et a réaffirmé son engagement à protéger tous les Sénégalais, où qu’ils se trouvent.



« J'ai accueilli aujourd'hui avec une profonde émotion nos compatriotes que nous avons rapatriés du Liban. Je me réjouis qu'ils soient rentrés sains et saufs », a déclaré le Président Faye.



Il ajoute : « La sécurité de nos compatriotes, où qu’ils soient, restera une priorité absolue pour le gouvernement. »

« Face aux épreuves, nous restons unis dans la solidarité », a conclu le chef de l’État.