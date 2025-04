Décès de Joseph Mathiam : Khady Diène Gaye rend hommage à l’ancien ministre des Sports

L’ancienne figure du sport sénégalais, Joseph Mathiam, est décédée ce dimanche 13 avril. Sa nomination remonte au début des années 1970, sous la présidence de Léopold Sédar Senghor. La ministre des Sports, Khady Diène Gaye, lui a rendu hommage ce dimanche sur sa page Facebook, saluant « un grand serviteur de la Nation ».



« C’est avec tristesse que j’ai appris le décès de Monsieur Joseph Mathiam, ancien ministre des Sports. Le Sénégal perd avec lui un grand serviteur de la nation », a-t-elle écrit.



Joseph Mathiam est notamment connu pour avoir initié les États Généraux du football à Blaise Diagne, organisé les Semaines Nationales de la Jeunesse et de la Culture, et relancé le Conseil National de la Jeunesse.



La ministre a salué « un parcours remarquable et un engagement constant pour le leadership du Sénégal sur la scène internationale », avant de présenter ses condoléances à la famille du défunt et à toute la nation.