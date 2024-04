Accusation contre la gendarmerie : Guy Marius Sagna fixé sur son sort le 13 mai prochain

Plus de deux ans (14 octobre 2021) après sa condamnation à 3 ans de prison avec sursis par le tribunal des flagrants délits de Dakar, le député Guy Marius Sagna a comparé, lundi, 15 février, devant la Cour d'appel. Cette nouvelle audience fait suite à un appel interjeté par l'homme politique concernant une affaire de diffusion de fausses nouvelles, pour laquelle il avait été condamné en première instance.



L'affaire, qui concerne des accusations portées contre la gendarmerie nationale, est renvoyée pour plaidoirie au 13 mai prochain. En première instance, le parquet avait requis 2 ans de prison dont 6 mois ferme contre M. Sagna, ainsi qu'une amende de 200.000 F CFA. Celui-ci avait été poursuivi pour avoir diffusé des informations jugées fausses, notamment en accusant la gendarmerie d'être au service de l'ancien président de la République Macky Sall.



Lors de son audience, Guy Marius Sagna a maintenu sa position, affirmant que son arrestation était due à son activisme politique et non à un simple post sur les réseaux sociaux. Il a également dénoncé le blocage de sa plainte par le général de division Moussa Fall, haut commandant de la gendarmerie, suite à une agression à Nianing où certains de ses camarades ont été blessés.



Les Échos rapportent que les propos du parlementaire ont suscité l'irritation du procureur, qui les a qualifiés "de violents et accusateurs".



Pour rappel dans un post sur Facebook, Guy Marius Sagna avait écrit sur sa page : "c'était une cinquantaine de nervis qui agissent pour le compte du président de la République qui m'ont attaqué". C'était lors d'un voyage qu'il avait fait à Parkour dans le département de Vélingara avec des activistes pour dénoncer une spoliation foncière dont sont victimes les populations de cette localité.