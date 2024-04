Loi d’amnistie sur les événements de mars 2021 à février 2024 : justice sans frontières dit « non à l’impunité » et lance une pétition

L’ancien Président Macky Sall, avait initié à quelques semaines de son départ une loi d’amnistie dans le but de « réconcilier les cœurs ». Cette loi qui a été votée à l’Assemblée nationale sénégalaise sur 94 pour son adoption, 49 non et 3 abstentions, portait sur les faits survenus lors des manifestations politiques entre 2021 et 2024. Malgré les vagues de libération opérées en ce sens, des Sénégalais et des organisations non gouvernementales réclament justice.



Sur ce, « Justice Sans Frontières », une organisation non-gouvernementale qui rassemble des avocats bénévoles, les professionnels du droit et des individus passionnés qui croient aux principes des droits humains sont décidés à travailler à poursuivre les contrevenants et soutenir les victimes qui n'ont pas accès à la justice, au niveau national, régional et international » , dit non à l’impunité ».



Dans son rôle de développement et de promotion des projets qui soutiennent les droits de l'homme en vue de la réalisation d’une société juste, a décidé de s’impliquer sur les récents événements qui ont traversé le Sénégal entre mars 2021 et février 2024. L’organisation appelle toute personne éprise de justice, à signer la pétition que l'on peut retrouver sur le lien : https://forms.office.com/r/X65sJA6YVP, pour l'ouverture d'une enquête sur ces événements politiques.