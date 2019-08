Accusés de pédophile, d’adultère, de viol...les enseignants portent plainte contre le rappeur Mc Balédio

Rififi entre les enseignants de Kolda et le rappeur local Mamadou Diallo dit "Mc Balédio". Pour cause, ce dernier, dans un single mis sur le marché, les traîne dans la boue.



L'artiste qualifie les enseignants d'adeptes de la pédophilie de l'adultère et du viol. Très en verve, ces éducateurs syndicalistes de la région ont déposé hier-jeudi 08 août 2019, une plainte collective pour diffamation contre le rappeur. Le motif évoqué: mis en danger en tenant des propos qui risquent de monter les populations contre eux .