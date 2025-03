Affaire Cellou Dalein Diallo : son parti dénonce « un dossier purement politique »

Ce vendredi 21 mars, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a annoncé la prochaine inculpation de Cellou Dalein Diallo pour « corruption, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, enrichissement illicite ». Des accusions sans fondement selon son parti (UFDG).



L'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) dénonce ainsi, « un dossier purement politique » visant à écarter les adversaires du général Mamadi Doumbouya, que la junte du CNRD et le gouvernement veulent voir se maintenir à la tête du pays. L’avocat Me Amadou Diallo, a confié à RFI ne pas avoir reçu la notification formelle de l'inculpation de Cellou Dalein Diallo.



Cette affaire remonte d’il y a deux ans, quand me mis en cause en l’occurrence Cellou Dalein Diallo, était ministre des Travaux publics et des Transports, sous la présidence du général Lansana Conté. En ces temps, Cellou Dalein Diallo est chargé de vendre des appareils de la flotte Air Guinée, compagnie aérienne fondée peu après l'indépendance, motif de fierté de la Guinée révolutionnaire de Sékou Touré et dissoute dans les années 2000.



Depuis, le président de l'UFDG est régulièrement visé par ses concurrents politiques pour son rôle dans cette disparition. Peu après son putsch en 2021, la junte du CNRD installe la CRIEF, qui rouvre plusieurs vieux dossiers judiciaires, dont celui d'Air Guinée.

Une raison supplémentaire pour Cellou Dalein Diallo de s'exiler, après avoir vu sa maison à Conakry être rasée sur ordre des nouvelles autorités, rapporte RFI.