Ukraine: plusieurs blessés et un nouveau F-16 perdu dans une importante attaque aérienne russe

La Russie poursuit ses bombardements quotidiens des villes et villages ukrainiens, comme tous les jours quasiment depuis le début de son invasion en février 2022, tandis que les pourparlers entre Kiev et Moscou en vue d'un cessez-le-feu sont dans l'impasse. La Russie, qui occupe près de 20% du territoire ukrainien, a tiré 477 drones explosifs et 60 missiles de plusieurs types, selon un décompte de l'armée de l'air ukrainienne, qui a assuré en avoir neutralisé respectivement 475 et 39. Cette source a évoqué « six impacts » de frappes russes, sans donner plus de détails.



Le président russe Vladimir « Poutine a décidé depuis longtemps de poursuivre la guerre, malgré les appels à la paix lancés par la communauté internationale », a déploré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « L'Ukraine doit renforcer sa défense aérienne, qui est le meilleur moyen de protéger des vies », a-t-il ajouté, se disant une nouvelle fois « prêt à acheter » des systèmes américains, comme les Patriots.



Donald Trump, qui s'est rapproché de la Russie depuis février, n'a, pour le moment, pas répondu favorablement à cette demande de Kiev. Au total, six personnes ont été blessées, dont un enfant, dans la région de Tcherkassy (centre), a indiqué sur Telegram la police ukrainienne.



Un troisième F-16 ukrainien perdu

Dans la région d'Ivano-Frankivsk, dans l'ouest du pays, très loin du front, une femme a, elle aussi, été blessée et « emmenée à l'hôpital », selon la responsable régionale, Svitlana Onychtchouk.



Outre ces civils, un pilote de F-16 a été tué dans la nuit lorsque son avion a été « endommagé » dans les airs, « sans qu'il n'ait le temps de s'éjecter », d'après un récit de l'armée de l'air.



« Le pilote a utilisé toutes ses armes embarquées et a abattu sept cibles aériennes. Alors qu'il abattait la dernière cible, son avion a été endommagé et a commencé à perdre de l'altitude », a dit l'armée sur l'application de messagerie Telegram. Il s'agit du troisième avion de chasse F-16 détruit en Ukraine depuis son déploiement sur le théâtre de guerre l'an dernier, a précisé l'armée.



Dans la matinée, après cette série de tirs russes nocturnes, un homme de 60 ans a été tué dans une attaque de drone russe sur son véhicule, dans la région de Kharkiv (nord-est), selon les autorités régionales, au moment où l'armée russe est à l'offensive dans cette zone du front. L'armée russe, de son côté, a affirmé avoir intercepté trois drones ukrainiens dans la nuit de samedi à dimanche.