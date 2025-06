Congo-Brazzaville: la société italienne Eni lance une unité de production d’huile dans le sud du pays

Dénommée Agri-hub Arturo Bellezza, cette unité aura une capacité de production de 30 000 tonnes d'huile végétale par an, à partir du tournesol et du soja cultivés essentiellement par des agriculteurs congolais de la Bouenza. Ces huiles seront ensuite transformées en biocarburant en terre italienne.



Une « bonne unité »

Le nombre d'emplois créés n'a pas été annoncé, mais les habitants de la région voient d'un bon œil l'arrivée de cette usine : « Cette unité est une bonne unité, une unité pour le soulagement des jeunes filles et garçons de Loudima. C'est ce que nous voulons », a dit un des bénéficiaires.



« Nous sommes très contents pourquoi ? Parce que ça vient renforcer l'emploi au niveau du département de la Bouenza et particulièrement à Loudima. Pour nous c'est une façon d'éviter le désordre et la délinquance chez les jeunes. Qu'ils puissent avoir de l'emploi et ça profite au département », a affirmé un autre.



« Une transition énergétique juste »

Pour Guido Brusco, directeur général de Global resources d'Eni, ce projet vient renforcer un partenariat qui a commencé depuis 1968 : « Cette autre réalisation d'Eni s'inscrit dans son fort engagement vers une transition énergétique responsable, prélude au passage vers une énergie propre. Ensemble nous engageons vers ce que nous appelons une transition énergétique juste », a-t-il dit.



Les ministres congolais de l'Industrie et de l'Agriculture ont loué un projet qui « est une véritable assurance de production ». Le montant total du coût de l’opération n’a pas été révélé.