Affaire Farba Ngam : l’APR dénonce des « dérives dictatoriales et menaces sur la République ! »

Suite à la demande formulée par le ministre de la Justice portant levée de l'immunité parlementaire de l'honorable Mouhamadou Ngom dit Farba, le Secrétariat Exécutif National de l’Apr, s’est fendu ce mardi 14 Janvier 2024, dans une déclaration pour dénoncer des « dérives dictatoriales et menaces sur la République » pointant du doigt le Premier ministre Ousmane Sonko.



« En s'attaquant aussi brutalement au Député de la Coalition Takku Wallu Sénégal et membre éminent de l'Alliance pour la République (APR), le pouvoir confirme sa nature dictatoriale et témoigne de la totale mainmise du Premier ministre sur toutes les Institutions de la République. Tous nos compatriotes se souviennent des violents propos débités par Ousmane Sonko lors de la campagne pour les législatives anticipées, à Agnam. Après avoir offensé notre camarade Farba Ngom, Ousmane Sonko avait solennellement déclaré que " jamais plus" ce dernier " ne participera à une élection au Sénégal "! Cette grossière et burlesque attaque ayant été sanctionnée par une humiliante défaite, Ousmane Sonko engage la bataille de la revanche dont la finalité n'est rien d'autre, qu'un emprisonnement de Farba Ngom », a déclaré le secrétariat exécutif de l’APR.



Pour les Apéristes, qui dénoncent « une agression et une trajectoire de liquidation politique du député Farba Ngom voulue et impulsée par Ousmane Sonko », ceci est « un acharnement clair et sans équivoque, suivant les injonctions et la volonté autocratique d 'Ousmane Sonko qui avait imposé, en toute illégalité, la non - présence de Farba Ngom dans le Bureau de l'Assemblée nationale ».

Par ailleurs, l'Alliance pour la République réitère « son soutien total et sa solidarité agissante à l'honorable député Farba Ngom, un haut dirigeant de notre parti, un modèle d'engagement, de loyauté et de fidélité ».



Les collègues de Farba Ngom, estiment que le Premier ministre veut déclencher la chasse aux sorcières, la traque de tous les hommes et toutes les femmes qui ont géré des responsabilités dans l'ancien pouvoir. Il veut briser toutes les oppositions, tous les hommes d'affaires et autres opérateurs économiques qui ont réussi sous le manteau fallacieux de la récupération des deniers publics volés.

« Le pouvoir mène une inquisition qui vise à débusquer, exclure ou affaiblir tous les cadres et travailleurs estampillés " pro - Macky". Ses haineux de première classe, comme les DG du Port et de la CDC, impulsent, dans un délire halluciné, la dynamique et vocifèrent pour exiger que soit écrasé tout ce qui respire Apr! », lit-on sur la déclaration.

Toutefois, l’Apr invite les forces citoyennes, républicaines et démocratiques à la « Résistance. »