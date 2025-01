Affaire du chroniqueur Abdou Diallo : le procureur requiert 6 mois dont 15 jours ferme

Le chroniqueur de Sen TV, Abou Diallo, a comparu ce lundi 27 janvier devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est poursuivi pour « discours publics contraires aux bonnes mœurs », « discours publics constituant une incitation à la discrimination ethnique » et « diffusion de fausses nouvelles ».



Après les débats, le procureur de la République a requis la peine de 6 mois dont 15 jours ferme.



« Ce sont propos qui portent atteinte à la morale de la population. Le prévenu doit être reconnu coupable. Ce discours a suscité des réactions chez les personnes concernées et incite à la division des ethnies. Les journalistes et les techniciens des médias doivent proscrire le discours ethniciste. Heureusement qu’il a su comprendre sa faute », a déclaré le ministère public.