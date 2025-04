Droits de douane américains: la première salve de 10% décidée par Donald Trump est entrée en vigueur

Le président américain a séparé le monde en deux catégories : d'un côté les « pires délinquants » selon lui, ceux qui auront des droits de douane plus importants à partir de mercredi prochain. De l'autre, le reste du monde : les pays qui en théorie achètent plus de produits américains qu'ils n'en exportent aux États-Unis et qui n'ont pas trop de barrières douanières non plus aux yeux de Donald Trump.



De bons élèves en somme, mais qui sont quand même sanctionnés. « Nous établirons un droit de douane de base de 10% minimum, qui sera appliqué aux autres pays, pour aider à reconstruire notre économie. Et pour éviter la triche », a justifié le président américain.



Les alliés historiques des États-Unis eux-aussi concernés

Avoir de bonnes relations avec les États-Unis ne suffit donc pas. L'Australie et le Royaume-Uni sont ainsi concernés, alors qu'ils ont aussi une balance commerciale favorable à Washington. Londres avait pourtant tout fait pour tenter d'éviter ces droits de douane. Jusqu'à inviter Donald Trump à rencontrer le roi Charles III lors de sa prochaine visite.



Quel soulagement ! Quand on voit les 20% imposés à l’Europe... Mais 10%, ça a beau sembler peu, c’est beaucoup pour les petits producteurs. Ça aura un impact sérieux sur nos opérations là-bas.



Enfin, la surtaxe de 10% concerne aussi l'Arabie saoudite, la Turquie, ou encore le Brésil, à l'image de la plupart des pays d'Amérique latine. Le géant brésilien pourrait d'ailleurs être l'un des gagnants de cette guerre commerciale, alors que chacun cherche d'autres partenaires pour remplacer au moins partiellement les États-Unis. Ces dernières années, Brasilia a déjà renforcé ses relations économiques avec la Chine.



L'exécutif américain a menacé ses partenaires commerciaux de surtaxes encore plus lourdes en cas de riposte à ses nouveaux droits de douane, mis en place au nom de « l'urgence nationale » de réduire le déficit commercial de la première économie mondiale. Pékin a annoncé des droits de douane supplémentaires de 34% sur les produits américains dès le 10 avril, « en plus du taux des droits de douane actuellement applicables ».



Les marchés s'enfoncent dans l'indifférence de Trump

Face à la réplique de la Chine et l'apparente inflexibilité de Donald Trump, les marchés financiers ont continué de s'enfoncer vendredi, traduisant la fébrilité de l'économie mondiale face à la magnitude de l'offensive de Donald Trump. Wall Street a dégringolé de près de 6% à la clôture. Sur deux jours, la place financière américaine a effacé plus de 6.000 milliards de dollars de valorisation boursière. Les séances en Asie et en Europe avaient aussi auparavant tourné à la débâcle. Signe que les investisseurs redoutent l'impact sur l'économie mondiale, les cours du pétrole ont reculé d'environ 7%.