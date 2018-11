Afghanistan: une embuscade des talibans fait une vingtaine de morts dans l'ouest

« Vingt-deux corps et deux policiers blessés ont été emmenés à l'hôpital de Farah. Ils ont tous été tués dans l'embuscade », a déclaré le docteur Shir Ahmad Weda, qui dirige cet établissement.



Les talibans ont revendiqué l'assaut, assurant avoir tué 25 policiers. « Quatre véhicules ont été détruits et une large quantité d'armes a été saisie », a déclaré Qari Yousuf Ahmadi, un porte-parole des insurgés, via la messagerie WhatsApp.



Le porte-parole de la police de Farah, Mohibullah Mohib, a de son côté fait état de 5 policiers tués et 7 blessés lors de l'attaque d'un convoi de police dans le district de Juwain. Les forces de sécurité afghanes sont enclines à minimiser leurs pertes, quand les talibans exagèrent au contraire celles qu'ils leur infligent.



Farah très convoitée



Police et armée sont régulièrement acculées par les talibans dans la province de Farah, frontalière de l'Iran, où la culture du pavot est répandue et qui a été le théâtre d'intenses combats ces dernières années.



Les rebelles ont essayé à trois reprises de s'emparer de Farah, la capitale provinciale éponyme, en 2017, selon le réseau d'analystes Afghanistan Analysts Network. Ils ont tenté à nouveau en mai dernier, avant que des frappes afghanes et américaines ne les contraignent à reculer.



Le contrôle du gouvernement de Kaboul sur le territoire afghan est tombé à son plus bas niveau depuis trois ans ces derniers mois, alors que les services de sécurité subissaient des pertes record, selon un rapport récent de l'Inspecteur général pour la reconstruction de l'Afghanistan (Sigar), une entité publique américaine.