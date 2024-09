Agression de Guy Marius Sagna à Lomé : Le Sénégal condamne fermement et exige la protection de son intégrité physique

Les réactions continuent de tomber suite à l'agression du député Guy Mariuis Sagna à Lomé. Après le post de Pape Djibril Fall, apportant son soutien au député d'influence souverainiste et panafricaniste, c'est au tour d'une voie officielle de prendre faits et causes pour le leader du Frapp.



Le ministère de l'Intégration Africaine et des Affaires Étrangères, est monté au créneau pour dénoncer l'agression perpétrée contre Guy Maruis Sagna. « Le Ministère de l'Intégration Africaine et des Affaires Étrangères a appris, avec consternation, l'agression violente dont l'Honorable Guy Marius Sagna, député du Sénégal et de la CEDEAO, a été victime, le samedi 29 septembre 2024, à Lomé, au Togo », regrette le ministère en charge des Sénégalais de l’extérieurs.



Les services de Yacine Fall, à travers un communiqué, fustigent cette agression, qu’ils jugent comme « un acte inqualifiable ». « Le ministère de l'Intégration Africaine et des Affaires Étrangères condamne avec fermeté cet acte inqualifiable et souhaite un prompt rétablissement à l'Honorable Député Guy Marius Sagna », peut-on lire dans le communiqué.



Le ministère de l'Intégration Africaine et des Affaires Etrangères a décidé de prendre toutes les dispositions pour assurer la protection diplomatique à son compatriote. « La Ministre de l'intégration africaine et des Affaires étrangères a informé son homologue togolais et demandé que l'intégrité physique de l'Honorable Député soit protégée », renseigne le document.



Le ministère se dit toutefois rassurer suite aux échanges diplomatiques établis avec les autorités Togolaises. « La Ministre de l'intégration africaine et des Affaires étrangères apprécie l'engagement de son homologue togolais à prendre toutes les mesures appropriées pour que la sécurité du Député Guy Marius SAGNA soit assurée », a précise-t-on dans le communiqué.