Réduction du coût de l'électricité : une baisse de 117 à 60 FCFA du KWh après les réformes structurelles, selon Birame S. Diop

Le ministre de l’Énergie, du pétrole et des mines, Birame Soulèye Diop, a révélé une nouvelle importante concernant l’avenir énergétique du Sénégal. Invité de l’émission EN VERITE, ce dimanche 6 avril 2025 sur Radio Sénégal Internationale (RSI), le ministre a annoncé que, dans le cadre des réformes structurelles en cours, le coût du kilowattheure (KWh) d’électricité allait passer de 117 FCFA à 60 FCFA.



La baisse du coût du KWh s'inscrit dans un processus de réformes profondes dans le secteur énergétique. Birame Soulèye Diop a souligné que cette réduction était le fruit d'efforts visant à rationaliser la gestion du secteur, optimiser les coûts de production et améliorer l'efficacité des infrastructures. Ces réformes devraient permettre d'éliminer une partie des inefficacités et des dépenses inutiles, contribuant ainsi à une gestion plus saine du secteur.