Pologne: devant la menace russe, les formations militaires en faveur des civils se multiplient

Le maire de Varsovie, Rafal Trzaskowski, a rendu publique sa participation à la session de formation en publiant sur X une photo de l’attestation, délivrée par le ministère de la Défense. Le programme intitulé « s’entraîner avec l’armée » existe depuis trois ans. La formation - d’une journée - permet de se familiariser avec le maniement des armes, les techniques d'autodéfense, les premiers secours et la survie dans des conditions difficiles.



« Un excellent moyen »

« C’est un excellent moyen de se remémorer ou d’acquérir de précieuses compétences », écrit le maire de la capitale polonaise sur le réseau social, ajoutant, « mieux nous sommes préparés, plus notre société pourra résister face à toute crise ». Comme ses voisins baltes, la Pologne se sent menacée par la Russie. Son armée monte en puissance : le gouvernement a prévu de consacrer 4,7% de son PIB à la défense en 2025. Il multiplie aussi les programmes d'enseignement militaire de base pour ses citoyens, de la journée d'initiation à une formation d’un mois rémunérée.



« En cas de guerre »

En mars, le Premier ministre Donald Tusk a lancé l’idée d’un nouveau programme pour que chaque adulte en Pologne soit formé « en cas de guerre » et que le pays dispose d’une force de réserve militaire « adaptée aux menaces potentielles ». L’objectif est de former dès 2027, 100 000 volontaires par an.