Aïda Saliou Thioune récolte plus de 210 millions FCFA en une nuit

Les membres de la famille ont beau lui dénier le titre d'héritière de feu Cheikh Béthio Thioune, guide spirituel des Thiantacounes, Sokhna Aida Saliou continue d'être portée dans les cœurs par une partie des talibés du défunt guide de cette communauté. La preuve, selon Les Echos, le 17 avril dernier, ce sont des adiyas à coups de millions que les uns et les autres mettaient entre ses mains en guise de re- connaissance à Cheikh Béthio Thioune.



Les talibés de Darou Salam Keur Serigne Touba, lui ont donné plus de 30 millions; ceux de Darou Salam Khelcom plus de 47 millions; Darou Salam Sénégal 50 mil- lions; Darou Salam étranger 50 millions; les Etats-Unis 32 millions. Le tout faisait un cash de plus de 210 briques. Les autres contributions ont été envoyées dans son propre compte dénommé compte "adiyas". Allez savoir c'est combien, si dans la seule journée du 17 avril, les talibés n'ont pas hésité à mobiliser quelque chose comme 210 millions de nos francs.