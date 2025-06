Burkina: saisie de médicaments illégaux évalués à 72 millions FCFA

Une importante saisie de médicaments et produits de santé non conformes a été opérée par les unités de surveillance du Centre-Est, suite à un renseignement relatif à l’importation suspecte d’une cargaison via la frontière, informe le service de communication de la Douane burkinabè, ce mercredi 18 juin 2025.



Alertés sur la possible entrée d’un véhicule transportant des produits prohibés, les services de surveillance et de recherche ont immédiatement renforcé leur dispositif.



C’est dans ce cadre qu’un véhicule en provenance de l’étranger, repéré à l’approche du poste de surveillance, a été intercepté. Le conducteur, sommé de s’arrêter, a obtempéré, permettant un premier contrôle d’usage.



Lors de la vérification des documents et du chargement, il a été établi que le véhicule correspondait à celui recherché. Le chargement, quant à lui, contenait une cargaison de médicaments et de produits de santé prétendument destinée à une organisation non gouvernementale.



L’Agence nationale de la régulation pharmaceutique (ANRP), sollicitée pour expertise, a révélé plusieurs irrégularités majeures. Il s’agit notamment de la falsification de l’autorisation spéciale d’importation n°2025-6875/MS/SG/ANRP/DHECSSA datée du 28 mars 2025, ainsi que de l’état de péremption imminent de plusieurs produits, dont la durée de validité restante est inférieure à un an.