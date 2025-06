Trump laisse planer le doute sur une intervention américaine en Iran

Ce qu'il faut retenir : ► Dans une allocution à la télévision iranienne, le guide suprême iranien, Ali Khamenei a affirmé que la nation iranienne « ne se rendra pas » et avertit Washington des conséquences « irréparables » qu’entraînerait une intervention américaine.



► L’armée de l’air israélienne opère de nouveaux bombardements dans le nord et l’est de Téhéran, indiquant frapper des cibles militaires appartenant au régime iranien. La nuit dernière, Israël a ciblé deux installations de production de centrifugeuses, l’une à Téhéran, l’autre à Karaj. De son côté, Téhéran dit avoir touché deux centres du renseignement israélien.



► Au moins 585 personnes ont été tuées en Iran, dont des dizaines de femmes et de nombreux enfants, et plus d'un millier de blessés depuis le début de la guerre, selon l'organisation iranienne Human Rights Activists basée à Washington. Côté israélien, 24 morts et des centaines de blessés sont à déplorer depuis vendredi, selon les autorités.



Avec RFI