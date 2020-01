Algérie: en 2019, les blocages d'Internet ont coûté très cher à l'économie

Les blocages d'Internet imposés par les autorités algériennes en 2019 ont duré 47 heures. Auxquelles il faut ajouter trois heures de blocage de la plateforme YouTube en août suite à la publication d'une vidéo dirigée contre l'ancien leader militaire Gaïd Salah.



L'épisode le plus important reste celui de septembre dernier. Internet a été bloqué en même temps que l'annonce de la tenue de nouvelles élections présidentielles pour décembre 2019. Le blocage a duré 36 heures et a coûté à l'Algérie 137 millions d'euros.





L'étude de TOP10VPN s'est appuyée sur des indicateurs clés de l'économie digitale. « On prend en considération la taille de l'économie et des transactions en ligne, explique le chercheur Simon Migliano, auteur de cette étude. En Algérie, il y a beaucoup de transactions sur Internet. Même les petits commerces dépendent des paiements en ligne. Les blocages affectent tout cela et aussi la circulation d'argent liquide. Si on ne peut pas concrètement accéder à l'argent ou le retirer, on ne peut pas l'utiliser. C'est un moyen pour le gouvernement de restaurer l'ordre, de garder le contrôle, en cas de risques ou de protestations populaires ».