Amadou Ba sur la révocation de Barthélémy : "c'est une atteinte grave à la volonté populaire"

Amadou Ba a exprimé son indignation après la révocation de Barthélémy Dias de son poste de maire de Dakar, dénonçant un acte qu'il juge "injuste" et une "atteinte grave à la volonté populaire".



"Nous nous indignons avec force de la révocation injuste de Barthélémy Dias de son mandat de maire de la ville de Dakar. Cet acte constitue une atteinte grave à la volonté populaire et au fondement même de la démocratie locale", a affirmé l'opposant.



Le chef de la Nouvelle Responsabilité a réitéré son soutien à Barthélémy Dias, tout en soulignant l'engagement de sa formation politique : "Nous témoignons notre soutien indéfectible à Barthélémy Dias et réaffirmons notre engagement à défendre la légitimité des institutions démocratiques et les droits des élus ".



Amadou Ba a conclu en rappelant la mission de son mouvement : "La Nouvelle Responsabilité renouvelle son engagement à incarner une alternative forte, libre et ambitieuse. Notre mission est de défendre les libertés, bâtir l'unité et tracer les voies d'un Sénégal prospère . Nous serons aux côtés des citoyens pour faire entendre leurs aspirations et relever les défis qui nous attendent".