Arrestation de Bougane Guèye : Amadou Ba exprime sa solidarité et appelle au respect des libertés fondamentales

Les messages de soutien affluent depuis l'arrestation du leader de Gueum Sa Bopp. Amadou Ba, président de la coalition Jamm Ak Njariñ, a exprimé sa solidarité envers Bougane Guèye Dany. L'ancien Premier ministre appelle les autorités au respect des libertés démocratiques fondamentales.



« J’exprime toute ma solidarité à Bougane Guèye Dany et à la délégation de Samm Sa Kaddu, et j’appelle les autorités à respecter strictement les libertés démocratiques fondamentales, notamment la liberté de circuler sur tout le territoire national », a écrit Amadou Ba sur son compte Facebook.



Le président de la coalition Jamm Ak Njariñ a exprimé sa compassion à toutes les populations sinistrées à l’est et au nord du pays. « L’organisation des secours doit être mise en œuvre de manière urgente », a exhorté le candidat arrivé 2ème aux élections présidentielles de 2024.