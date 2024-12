Assemblée nationale : l’affaire Flubert Sambou et Didier Badji évoquée

Ce samedi, lors de la session ordinaire de la 15e législature à l’Assemblée nationale, le député Babacar Tambédou a interpellé le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, sur l’état d’avancement du dossier Fulbert Sambou et Didier Badji.



Le parlementaire a demandé plus d’informations face à l’absence de clarté dans cette affaire. « Nous aimerions savoir où en est l’enquête sur l’affaire des deux gendarmes Fulbert Sambou et Didier Badji. Nous voulons comprendre ce qui s’est réellement passé. »





Fulbert Sambou, sergent de gendarmerie, et Didier Badji, agent à la Direction des Renseignements militaires, ont disparu dans des circonstances mystérieuses en novembre 2022. Quelques jours après leur disparition, le corps sans vie de Fulbert Sambou a été retrouvé par un pêcheur au large des côtes sénégalaises, près de Cap Manuel, à Dakar.



Quant à Didier Badji, aucune trace de lui n’a été retrouvée jusqu’à ce jour, alimentant spéculations et inquiétudes.