Assistance aux ex-détenus et autres victimes de la période pré-électorale : le Forum Civil/Bignona demande la publication de la liste des bénéficiaires

Le Forum Civil de Bignona a sorti un communiqué ce vendredi 3 janvier, pour son avis sur les 108 millions de FCFA mobilisés par le Comité chargé de proposer une assistance aux ex-détenus et autres victimes de la période pré-électorale.



Le 29 décembre 2024, le Bureau Exécutif du Forum Civil a publié une déclaration dans laquelle il était demandé « au Gouvernement d'apporter des éclairages sur les activités du « Comité chargé de proposer une assistance aux ex-détenus et autres victimes de la période pré- électorale » créé par arrêté du Ministre de la Famille et des Solidarités ministériel n°017540 du 30 juillet 2024 publié au Journal Officiel n°7758 du 31 août 2024 ».



Le communiqué publié par le Gouvernement renseigne aussi que « 112 dossiers médicaux ont été validés » par le Comité et qu'un montant de 108 millions avait été utilisé. «Le Forum Civil, section Bignona, est au regret de constater que le Comité n'a pas fait preuve de transparence sur les conditions d'allocation des ressources publiques mobilisées », lit-on sur le communiqué.



« 1. Pourquoi le Gouvernement n'avait pas communiqué, à temps, sur l'existence dudit Comité ?

2. Pourquoi une information publique n'a pas été faite pour informer les ex-détenus et les autres victimes de violences politiques sur l'existence des ressources mobilisées ? » se sont interrogés ces acteurs de la société civil dans la zone Sud.



Le communiqué publié par le Gouvernement renseigne aussi que « 112 dossiers médicaux ont été validés » par le Comité et qu'un montant de 108 millions avait été utilisé. A cet effet, « au nom de la transparence, de la redevabilité et l'égalité de traitement des citoyens devant les ressources publiques, le Forum Civil, section Bignona, demande au Gouvernement de publier la liste des bénéficiaires des ressources publiques mobilisées par le Comité chargé de proposer une assistance aux ex-détenus et autres victimes de la période pré-électorale ».



Par ailleurs, le Forum Civil, section Bignona, félicite les victimes des violences politiques à Bignona d'avoir mis en place une Coordination Départementale pour pouvoir défendre efficacement leurs intérêts et les encourage à y associer les autres victimes ayant perdu leurs commerces, leurs biens ou leurs entreprises.