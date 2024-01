Assistance judiciaire : Macky Sall promet d’apurer les arriérés et annonce une deuxième subvention

« Nous disposons d’une dotation annuelle l’assistance judiciaire que vous avez bien voulu porter à la somme de 600.000.000 FCFA en 2020. Mais les règlements ne sont pas réguliers. Nous nous permettons toutefois de rappeler que le Barreau est un acteur majeur du service public de la justice, une institution qui n’est pas toujours mise dans les conditions d’exercer pleinement sa mission au service de la société et d’une justice de qualité », a –t-il fait savoir.



« Nous sommes confrontés, aussi, aux exigences des nouvelles règles communautaires qui nous imposent la mise en place d’une école d’avocats pour la préparation à l’examen du Certificat d’aptitude de la profession d’avocat ( Capa), la formation initiale et la formation continue. Nous avons relevé tous les efforts que vous avez consentis pour mettre à notre disposition un terrain d’un hectare à Diamniadio et une aide financière de cinq cent millions de francs CFA qui représente le quart du budget de financement », a déclaré Me Mamadou Seck qui ajoute que c’est un « véritable challenge pour notre Barreau de trouver les moyens financiers complémentaires ».



Réagissant à ces interpellations, le Chef de l’État a promis de régler les arriérés et également de subventionner la construction d’une nouvelle école.



« Je voudrais rassurer le bâtonnier pour lui dire que toutes les mesures seront prises pour apurer les arriérés. Mais également, il y aura une deuxième subvention pour la construction de l' école », a laissé entendre le président de la République.