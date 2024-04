Coupe du Sénégal (16es de finale) : choc AS Pikine / Stade de Mbour, Wally Daan affronte DUC, Sandiara défie Dakar Sacré-Cœur

Le choc de Ligue 1 des 16es de finale de Coupe du Sénégal oppose l’AS Pikine au Stade de Mbour. Pikine cherche à inscrire son nom au palmarès de la Coupe du Sénégal pour la deuxième fois, après son sacre en 2014. Pour ce faire, les Vert et Rouge devront d'abord franchir l'étape des 16es en remportant leur choc de Ligue 1 contre le Stade de Mbour (12e, 21 pts).



La mission ne sera pas facile. Stade de Mbour veut briser la malédiction en décrochant un premier titre cette saison et voudra barrer la route à Pikine, après trois finales en 2008, 2017 et 2023.



Ce choc entre clubs de Ligue 1 n'est pas la seule belle affiche au programme. En effet, deux derbys de Ligue 2 également vont agrémenter les 16es de finale. Wally Daan affronte DUC, alors que HLM de Dakar s'explique avec AJEL de Rufisque.



Pour passer en quarts, Teungueth FC (Ligue 1), victorieux en 2019, devra écarter le club de National 1, AS Bambey. Sandiara, qui vise le top 8, devra écarter un gros morceau, à savoir Dakar Sacré-Coeur, 5ème de Ligue 1. Lors du premier tour, le club de D5 avait créé un énorme exploit en écartant la formation de Ligue 2, Amitié FC (0-0, TAB 4-3).



Le club de National 1, Africa Promo Foot, soldera ses comptes avec Jamono de Fatick, pensionnaire de l'élite. Pour poursuivre l'aventure, le club de D5, Férus du Foot devra sortir la formation de National 2, Guelwaars de Fatick, qui a réussi la montée en National 1.



Auparavant, le choc entre clubs de National 1, AS Kaffrine / Don Bosco, ouvre le bal ce mardi.



Les 16es de finale seront clôturées jeudi, avec sept alléchantes affiches dont un duel entre le club de National 2, Hayoo Agnam, et le tenant du titre, Jaraaf (Ligue 1).