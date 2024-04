Contrat d'armement de plus de 45 milliards de FCFA : les révélations de l'enquête

Une enquête des renseignements financiers sénégalais met en lumière des mouvements de fonds suspects autour d'un contrat d'armement controversé. Signé le 30 décembre 2021, ce contrat, d'une valeur de 45,3 milliards de Fcfa, a été octroyé à Lavie commercial brokers-Suarl par le ministère de l'Environnement pour la fourniture d'équipements de sécurité, de véhicules d'intervention, et de matériel technique. Cependant, des révélations troublantes émergent quant aux acteurs impliqués et aux flux financiers entourant ce marché.



Selon les informations de Libération, Lavie commercial brokers-Suarl, créée à Dakar le 16 novembre 2021, a suscité des interrogations en raison de ses liens présumés avec des individus suspects. David Benzaquen, signataire du contrat au nom de Lavie, est un ancien employé du marchand d'armes israélien Gaby Peretz, et le numéro de téléphone portable associé à la société renvoie à « Mr Aboubacar », soupçonné d'être Aboubacar Hima, un courtier nigérien recherché pour des contrats d'armes douteux.



Des données recueillies par les renseignements financiers révèlent un schéma financier complexe impliquant Lavie, Eurocockpit et des individus nommés D.A. A Jacques et A. Loum. Des virements totalisant 3.090.000.000 Fcfa ont été effectués, suivis de retraits en espèces et de transferts internationaux. De plus, « Petit Boubé », alias Aboubacar Hima, aurait retiré des sommes considérables en espèces et effectué des transferts à l'étranger sous prétexte de l'exécution du contrat, malgré le versement préalable d'une « avance » de 34 milliards de Fcfa.



D'après le journal, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a transmis un rapport au parquet de Dakar. Elle a mis en évidence des retraits en espèces non justifiés et des virements suspects, alimentant les soupçons de corruption. Une enquête judiciaire est recommandée pour identifier les bénéficiaires réels de ces fonds et élucider les circonstances entourant ce contrat classé « Secret défense ».



Cette affaire, en cours d'examen par les autorités, soulève des préoccupations majeures quant à la transparence des contrats publics et à l'intégrité des processus d'approvisionnement de l'État sénégalais.