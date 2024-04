Attaque de l’Iran contre Israël : Téhéran demande aux pays occidentaux d’« apprécier sa retenue au lieu de porter des accusations »

Deux jours après son attaque sur le sol israélien, l’Iran tente de démontrer qu’elle était d’une ampleur « limitée et circonscrite » et avait été notifiée aux pays de la région ainsi qu’aux Etats-Unis. La France, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont appelé Israël à éviter « l’escalade ».



Les pays occidentaux « devraient apprécier la retenue de l’Iran » face à Israël à la suite de l’attaque menée par Téhéran contre le territoire israélien en riposte à une frappe meurtrière sur le consulat iranien à Damas, a déclaré lundi le porte-parole de la diplomatie.



Opération « d’autodéfense »

Les pays occidentaux « devraient apprécier la retenue de l’Iran au cours des derniers mois », « au lieu de porter des accusations », a réagi Nasser Kanani lors d’une conférence de presse à Téhéran.



Les Etats-Unis et les pays européens ont condamné l’attaque iranienne inédite ayant visé Israël ce week-end, que Téhéran présente comme une opération « d’autodéfense » après la frappe du 1er avril contre le consulat iranien à Damas imputée à Israël.



Les dirigeants des pays du G7 ont dénoncé dimanche « unanimement » l’opération militaire de l’Iran qui, « avec ses actions », « risque de provoquer une escalade régionale incontrôlable ».



« Notre conseil à tous les partisans du régime sioniste est d’apprécier l’action responsable de l’Iran et, au lieu de choisir des propos disproportionnés contre l’Iran, de mettre en garde le régime sioniste contre d’autres maux qui auront des conséquences incalculables pour ce régime », a réagi le porte-parole de la diplomatie iranienne.