« Embrouille » avec Augustin Senghor-Absence de Sadio Mané : Abdoulaye Seydou Sow apporte des éclaircissements

Lors de son passage ce dimanche à l’émission FACE AU JURY sur Pressafrik Tv, le vice-président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Abdoulaye Seydou Sow a apporté des éclaircissements sur les rumeurs indiquant des embrouilles dans sa relation avec Augustin Senghor, président de la FSF.



« Senghor c’est mon grand frère, on a cheminé durant 16 ans. Mais moi comme je l’ai dit tantôt, je suis de nature franche, je dis tout haut ce que je pense. Je ne fais pas dans les calomnies. Senghor, il connait ma position et je connais la tienne. Je lui ai dit ce que j’avais à dire et il ma répondu mais, il n’y a aucun problème », a-t-il expliqué.



Concernant la décision sur le candidat qu’il va devoir soutenir en cas d’AG ( Assemblée générale) élective de la Fédération, Abdoulaye Seydou Sow, de répondre : « s’il y a élection, je soutiens qui je veux et je peux même postuler, ou dire à Augustin Senghor, cette fois ci, je ne te soutiendrais pas. Mais j’ai l’intime conviction que Senghor a rempli sa mission. A voir là où il a trouvé le football sénégalais et là où il l’a amené aujourd’hui, appuyé par l’équipe dont je fais partie, ce n’était pas facile », a-t-il souligné.

Pour le vice-président, le ministère et la Fédération devront travailler la main dans la main et tout faire pour que le Sénégal soit à la prochaine coupe du monde.



Il a également rappelé qu’en 2013, Macky Sall et son ministre des Sport d’alors avaient voulu nous balayer après la défaite contre la Cote d’ivoire. « Macky Sall avec son Premier ministre Abdoul Mbaye et son ministre des Sports avaient demandé à tout le monde de démissionner. Mais, nous, on a refusé de démissionner. Parce que l’Etat n’a aucun pouvoir sur notre fédération, car selon les texte régis en ce sens il est indiqué que personne ne peut nous limoger à moins qu’on décide de partir de nous-même. On a vécu tout cela, nos familles sont devenues proches. Donc moi, y a quelque chose de très fort qui me lie à Senghor et qui continuera à me lier à lui pour toute la vie », a-t-il fait savoir.



Evoquant le cas de Sadio Mané qui a décliné l’appel de l’entraineur pour le match amical Sénégal-Angleterre, le vice-président de rappeler : « Sadio Mané c’est une icône du football sénégalais. Sadio, depuis l’Age de 17 ans, a fait des sacrifices extraordinaires pour l’équipe du Sénégal ».



Pour preuve, Abdoulaye Seydou Sow a cité le choc lors de la rencontre Sénégal-Cap Vert. « Si l’on s’était tenu aux règles de la Fifa, on n’en serait pas là. Mais c’est Sadio en personne qui a adressé une lettre écrite par lui-même pour affirmer qu’il est en état de participer. Et vous avez vu l’action ». Et selon lui, les sacrifices de Sadio Mané pour le Sénégal ne se limitent pas que sur le terrain, « Et ce n’est pas que ça, même ses biens ».



M. Sow appelle à dépasser cet incident qui n’est qu’un problème de communication. « il ne faut pas qu’on se focalise sur cette affaire, c’est juste un problème de communication et je pense que cet incident est clos. Il n’y a aucun problème entre Sadio et l’entraineur, il n’y a aucun problème entre le président de la fédération, Augustin Senghor et Sadio », a expliqué le vice-président de la Fédération sénégalaise de football ( Fsf).