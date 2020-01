Attaque surprise à Kéniéba: des malfrats ouvrent le feu sur des gendarmes en patrouille

Après les civils, ceux qui doivent assurer la sécurité des personnes et leurs biens sont devenus la cible des bandits. Les gendarmes du Groupement d’action rapide de Surveillance et d’intervention (Gar-Si) en patrouille aux abord du village frontalier de Gathiary, dans l’arrondissement de Kaniéba, dans le Sud du Sénégal, ont frôlé la mort. Trois individus armés, à bord d’une moto, ont ouvert le feu par surprise sur les hommes en bleu. Les faits ont eu lieu dans la nuit du mercredi 22 janvier.



Surpris par le raid, les pandores ont aussitôt répliqué par des tirs nourris d'armes à feu contre les assaillants, qui ont été obligés de renoncer à l'affrontement avant de prendre la fuite. Il y a eu plus de peur que de mal du côté des hommes en bleu.