BAL - Conférence Sahara : L'ASC Ville de Dakar s'arrache pour dominer l'US Monastir au bout du suspense

Pour son entrée en lice dans la Conférence Sahara de la Basketball Africa League (BAL) 2025, l'ASC Ville de Dakar a dû puiser dans ses ressources pour venir à bout de l'US Monastir. Dans un match tendu et indécis jusqu'au bout, les protégés de Libasse Faye se sont imposés de justesse (70-67) ce samedi.



Face à une équipe tunisienne expérimentée, les Municipaux ont livré une prestation courageuse, portée par un Will Perry incandescent. Malgré plusieurs temps forts de l'US Monastir, l'ASCVD a su garder son sang-froid et faire la différence dans les moments décisifs.



Grâce à cette précieuse victoire, la Ville de Dakar lance idéalement sa campagne dans la compétition et se place dans de bonnes dispositions avant son deuxième match.



Rendez-vous ce dimanche à 17h30 pour une nouvelle bataille contre les Capverdiens de Kriol Star.