Mercato : West Ham discute avec Idrissa Gueye

L’attaquant sénégalais du FC Metz, Idrissa Gueye, suscite un intérêt sur le marché des transferts. D’après les informations de Footmercato, West Ham a entamé des discussions avancées pour s’attacher les services du jeune joueur. Le club français, conscient du potentiel de sa pépite, réclame un montant minimum de 15 millions d’euros pour envisager un transfert.



Auteur de 5 buts et 1 passe décisive en 20 matchs de Ligue 2 lors de la saison écoulée, Idrissa Gueye s’est imposé comme l’un des éléments les plus prometteurs du club grenat. Sa vitesse, sa maturité et son potentiel séduisent plusieurs écuries européennes. Outre West Ham, Manchester United, le Borussia Dortmund et un autre club de Premier League suivent attentivement l’évolution du dossier.