Badara Gadiaga face au doyen des juges ce lundi

L'affaire Badara Gadiaga connaît un nouveau développement. Le chroniqueur de la TFM, incarcéré depuis le 15 mai, fera face ce lundi au doyen des juges d'instruction pour une audition sur le fond de son dossier.



Selon nos confrères de la RFM, il est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, notamment la « diffusion de fausses nouvelles », un « discours contraire aux bonnes mœurs » et des propos offensants envers une personne exerçant les prérogatives du chef de l'État. Il est également accusé de « réception de fonds destinés à une propagande jugée dangereuse pour la sécurité publique ».



Ces poursuites font suite à des commentaires qu'il a tenus dans l'émission « Diakarlo » sur TFM, lors de laquelle il réagissait aux déclarations de l'ancien député Amadou Ba, aujourd'hui ministre de la Culture.