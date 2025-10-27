Badara Gadiaga face au doyen des juges ce lundi

Selon nos confrères de la RFM, il est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, notamment la « diffusion de fausses nouvelles », un « discours contraire aux bonnes mœurs » et des propos offensants envers une personne exerçant les prérogatives du chef de l'État. Il est également accusé de « réception de fonds destinés à une propagande jugée dangereuse pour la sécurité publique ».
Ces poursuites font suite à des commentaires qu'il a tenus dans l'émission « Diakarlo » sur TFM, lors de laquelle il réagissait aux déclarations de l'ancien député Amadou Ba, aujourd'hui ministre de la Culture.