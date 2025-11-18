Non-respect des accords signés en 2022 : le G7 décrète un débrayage ce mardi et une grève totale mercredi

Un mouvement social d'envergure va secouer le secteur de l'éducation. Le G7, le groupe des sept syndicats les plus représentatifs de l'enseignement et de la formation, a lancé son plan d'action à partir de ce mardi 18 novembre. L'intersyndicale a débuté par un débrayage à 9h ce mardi, suivi d'une grève totale pour la journée du mercredi.



Cette escalade fait suite à une marche organisée le jeudi 13 novembre, au cours de laquelle le G7 avait déjà dénoncé « le silence assourdissant et le laxisme des nouvelles autorités » face au non-respect des accords signés en 2022.



Parmi les principales revendications portées par le G7 figurent : la révision du statut des décisionnaires; le relèvement des pensions de retraite et l'accès aux imputations budgétaires; la fin des surimpositions sur les rappels de salaire des enseignants; le parachèvement de la Formation Diplômante Universelle (FDU); la mise à disposition effective des parcelles à usage d'habitation promises aux syndicats d'enseignants.



Ce mouvement de protestation marque une intensification de la pression syndicale pour obtenir la concrétisation des engagements pris par le gouvernement.