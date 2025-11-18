Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité
https://www.pressafrik.com/
Newsletter
http://www.pressafrik.com/m
Page Meteo
Publicité
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Notez

Non-respect des accords signés en 2022 : le G7 décrète un débrayage ce mardi et une grève totale mercredi

Fatime Gueye (stagiaire)
Mardi 18 Novembre 2025 - 12:04

Non-respect des accords signés en 2022 : le G7 décrète un débrayage ce mardi et une grève totale mercredi
Un mouvement social d'envergure va secouer le secteur de l'éducation. Le G7, le groupe des sept syndicats les plus représentatifs de l'enseignement et de la formation, a lancé son plan d'action à partir de ce mardi 18 novembre. L'intersyndicale a débuté par un débrayage à 9h ce mardi, suivi d'une grève totale pour la journée du mercredi.

Cette escalade fait suite à une marche organisée le jeudi 13 novembre, au cours de laquelle le G7 avait déjà dénoncé « le silence assourdissant et le laxisme des nouvelles autorités » face au non-respect des accords signés en 2022.

Parmi les principales revendications portées par le G7 figurent : la révision du statut des décisionnaires; le relèvement des pensions de retraite et l'accès aux imputations budgétaires; la fin des surimpositions sur les rappels de salaire des enseignants; le parachèvement de la Formation Diplômante Universelle (FDU); la mise à disposition effective des parcelles à usage d'habitation promises aux syndicats d'enseignants.

Ce mouvement de protestation marque une intensification de la pression syndicale pour obtenir la concrétisation des engagements pris par le gouvernement.

Actu en filet | Editorial | Politique | Commentaire | Economie | Société | Procès Habré | Médias | MONDIAL 2014 | Sport | Reportage | Portrait | Analyse | Culture | Mondial 2010 | Opinion | Afrique | Monde | Jet Set | People | Mode | Amour | High Tech | Santé | Insolite | Inter | Lutte 2010/2011 | Inondations 2012 | Crise Malienne | Crise ivoirienne | Partenaires | DOSSIER BEN LADEN | Campagne 2012 | Scrutin présidentiel 2012 | Magal Touba 2011 | Prestation de serment Macky Sall | Législatives Sénégal 2012 | Chronique | Fesman | eng | twitts | Agenda | vidéos sports | Dossier | Scrutin second tour présidentielle Sénégal | Actualité | Présentielle 2019 | Foot | Autres Sports | PressAfrik_Charte | Liens sponsorisés

Copyright 2023 . Tous droits réservés au Groupe PressTal & Services (GPS - SUARL).
Charte juridique du site www.pressafrik.com .