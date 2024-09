Ballon d’Or 2024 : sans Messi et Ronaldo… Découvrez la liste complète des nommés

Les nommés aux différents trophées du Ballon d’Or 2024 ont été révélés ce mercredi 4 septembre. Joueurs, gardiens, jeunes, entraîneurs, clubs… Huit trophées vont être décernés lors de cette édition 2024. Retrouvez la liste complète, sans Messi.



À un peu moins de deux mois de la cérémonie, la liste des nommés pour le Ballon d’Or 2024 a été révélée, ce mercredi 4 septembre. Huit trophées sont décernés au total, dans le football masculin et féminin.



Chez les garçons, l’absent de marque est Lionel Messi (Inter Miami), lauréat de dernière édition, mais exilé aux États-Unis depuis le dernier mercato, en MLS. Il a néanmoins remporté la Copa America avec l’Argentine cette saison.



On compte seulement deux internationaux Français contre quatre en 2023 : William Saliba (Arsenal) et Kylian Mbappé (PSG et Real Madrid) représenteront l’équipe de France. Le PSG n’a lui aussi que deux joueurs : Vitinha et Kylian Mbappé, puisque la récompense sera pour la saison écoulée avant son transfert au Real.



Enfin dans les autres absents notables, on peut citer Antoine Griezmann, auteur d’une belle saison en club mais moins brillante en sélection ou encore Mohamed Salah.





Les nommés pour le Ballon d’Or 2024



Ballon d’Or 2024 : Jude Bellingham, Ruben Dias, Phil Foden, Federico Valverde, Emiliano Martinez, Erling Haaland, Nico Williams, Granit Xhaka, Artem Dovbyk, Toni Kroos, Rodri, Harry Kane, Declan Rice, Vitinha, Cole Palmer, Dani Carvajal, Lamine Yamal, Bukayo Saka, Hakan Çalhanoğlu, William Saliba, Kylian Mbappé, Lautaro Martinez, Ademola Lookman, Antonio Rüdiger, Alejandro Grimaldo. Vinicius Jr, Dani Olmo, Florian Wirtz, Martin Odegaard, Mats Hummels.



Ballon d’Or féminin : Aitana Bonmati, Barbra Banda, Tarciane, Lauren Hemp, Trinity Rodman, Ada Hegerberg, Manuela Giugliano, Mallory Swanson, Glódís Viggósdóttir, Mariona Caldentey, Lauren James, Lea Schüller, Patricia Guijarro, Gabi Portilho, Tabitha Chawinga, Caroline Graham Hansen, Lindsey Horan, Sjoeke Nüsken, Yui Hasegawa, Lucy Bronze, Salma Paralluelo, Giulia Gwinn, Khadija Shaw, Grace Geyoro, Alexia Putellas, Sophia Smith, Ewa Pajor, Alyssa Naeher, Mayra Ramirez, Marie-Antoinette Katoto.



Trophée Kopa du meilleur jeune : Pau Cubarsi, Alejandro Garnacho, Arda Güler, Karim Konaté, Kobbie Mainoo, Joao Neves, Savinho, Mathys Tel, Lamine Yamal, Warren Zaïre-Emery.



Trophée Yachine du meilleur gardien : Diogo Costa, Gianluigi Donnarumma, Gregor Kobel, Andriy Lunin, Mike Maignan, Giorgi Mamardashvili, Emiliano Martinez, Unai Simon, Yann Sommer, Ronwen Williams.



Meilleur entraîneur d’une équipe masculine : Xabi Alonso, Carlo Ancelotti, Luis de la Fuente, Gian Piero Gasperini, Pep Guardiola, Lionel Scaloni.



Meilleur entraîneur d’une équipe féminine : Sonia Bompastor, Arthur Elias, Jonatan Giraldez, Emma Hayes, Filipa Patao, Sarina Wiegman.



Club masculin de l’année : Borussia Dortmund, Gérone, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Manchester City.



Club féminin de l’année : FC Barcelone, Chelsea, Gotham du NJ/NY, OL, PSG.







