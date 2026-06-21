Bambey : la présence récurrente d'animaux en divagation sur l'autoroute Ila Touba signalée ce dimanche

Des animaux en divagation ont de nouveau été signalés sur l'autoroute Ila Touba à hauteur de Bambey ce dimanche 21 juin 2026, aux environs de 10 heures, créant « une situation de danger pour les usagers de cet axe à grande vitesse ». Selon le constat rapporté par le journaliste Samba Mangane, ce phénomène récurrent s'explique par l'ouverture des grilles de protection par les riverains qui, en l'absence de passerelles de franchissement, traversent la chaussée avec leurs bêtes. Face au risque « d'accidents graves », à l'image du précédent drame ayant coûté la vie à « l'artiste Papis Gélongal », une interpellation directe a été lancée à l'endroit des autorités compétentes pour une sécurisation urgente et durable de cette portion de l'infrastructure routière.