Dakar : l’Etat ouvre ce jeudi les «Dialogues stratégiques sur les réformes de la santé»

Le ministre sénégalais de Santé et de l’Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, ouvre ce jeudi 06 août à Dakar «les dialogues stratégiques sur les réformes du systèmes de santé», à travers une série de rencontres avec les organisations syndicales.



Selon le ministère, ces rencontres permettront «de partager et d’échanger sur les projets de textes relatifs à la réforme hospitalière, à la carte sanitaire, au Code de la santé, de même que sur la nouvelle vision stratégique portée par la SNTSS, ainsi que les résultats de l’audit des effectifs et de la masse salariales».



Par ailleurs, ces échanges constituent «une étape importante» du processus de concertation engagé par le ministère afin de «recueillir les observations et les contributions des partenaires sociaux» sur les projets du système de santé national.



Pour rappel, cette main tendue de l’Etat s’inscrit dans un contexte où le système de santé au Sénégal fait face à des mouvements de grève répétés menés par des syndicats comme And Gueusseum et la Fédération des syndicats de la santé (F2S). Ces grèves entraînent des arrêts de travail, des rétentions de données sanitaires et le boycott de programmes nationaux. Les grévistes réclament, entre autres, des revalorisations salariales et le renforcement des équipements sanitaires.